Omicidio Anzio, si costituisce il presunto killer: è un ragazzo di 20 anni

La posizione del fratello, che ha accompagnato il ventenne alla stazione dei carabinieri Gianicolense, resta al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto nella notte di sabato. Per questa vicenda è stato arrestato anche il padre della vittima che, domenica, ha ferito due bodyguard del locale dove è iniziata la rissa. L'uomo li ha colpiti con un coltello fuori al commissariato di Anzio dove i due erano stati convocati come persone informate sui fatti.

Ad Anzio veglia con fiori e lanterne cinesi per Leonardo -

Amici, parenti e conoscenti di Leonardo Muratovic si sono ritrovati martedì sera ad Anzio, sul luogo dove è stato ucciso a coltellate il 25enne. Ragazzi e ragazze hanno deposto mazzi di fiori in ricordo della vittima e lasciato volare in cielo alcune lanterne cinesi. Una volta arrivata la notizia della persona che si è costituita alle forze dell'ordine, i ragazzi si sono diretti verso il commissariato di Anzio per avere ulteriori notizie. Il presunto omicida, però, si è consegnato in una caserma di Roma.