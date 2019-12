Nuovo incendio di un bus a Roma: a fuoco all'alba, nessun ferito

Un altro bus è andato fuoco a Roma, questa volta lungo via Cristoforo Colombo. A rendere noto l'episodio è la stessa azienda dei trasporti della Capitale, che spiega come il mezzo, che intorno alle 5 circolava senza passeggeri apprestandosi a prendere servizio, è andato in fiamme per cause "ancora da accertare". "La vettura - spiega Atac - era in servizio da 17 anni". Con questo, sono 23 i bus che nel 2019 sono stati interessati da incendi.