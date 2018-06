C'è l'ipotesi di omicidio stradale per l'incidente in cui venerdì a Ostia ha perso la vita Noemi Carrozza , atleta 20enne del nuoto sincronizzato. Le indagini della polizia locale di Roma continuano con accertamenti sull'asfalto , in alcuni tratti rialzato a causa delle radici degli alberi, testimonianze al vaglio e perizie sullo scooter. Si attendono anche gli esiti dell'autopsia. Gli atti verranno poi trasmessi in procura.

Noemi Carrozza, 20enne promessa del nuoto sincronizzato italiano, è morta in un incidente stradale a Roma. L'atleta era a bordo di un motorino, quando ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

L'esame sul cadavere della 20enne potrebbe chiarire se la ragazza sia stata colpita da un malore. Ma l'attenzione degli investigatori è anche sulle condizioni di via Cristoforo Colombo, la strada che collega Roma al lido di Ostia, costellata di buche e con la visibilità in molti tratti ridotta a causa dei rami sporgenti degli alberi.



Intanto su Facebook è rimasto aperto il profilo in memoria della ragazza. Decine i messaggi per Noemi e di condoglianze alla famiglia. "Noemi riposa in pace, un angelo delle Olimpiadi in cielo", si legge in un post, mentre un altro recita "Rip campionessa, la stella più luminosa nel cielo". A lasciare un messaggio anche la madre di Elena Ashley Aubry, un'altra ragazza morta a maggio su via Ostiense in un incidente stradale. "Mia figlia è morta per le radici e buche sull'Ostiense il 6 di maggio. Sentire di Noemi è stato un altro terribile colpo. Vi sono vicina - scrive la donna - Sentiamoci. I nostri figli non possono continuare ad andare via così. Vi abbraccio con tutto il cuore".