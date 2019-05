Non fa curare il cane, Cassazione: maximulta da 10mila euro

Non ha portato il cane dal veterinario, nonostante avesse ulcere alle mammelle. Per questo la Cassazione ha confermato una multa da 10mila euro a un 42enne, originario di Gagliano del Capo (Lecce), condannato per maltrattamenti di animali. Per la Suprema Corte chi ha un animale non può infatti dimenticare di farlo curare. L'imputato si è difeso dicendo che non era colpa sua se il cane aveva sviluppato dei tumori.