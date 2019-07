Murales antimafia di Ostia, oscurati alcuni personaggi: via il volto di Federica Angeli, esulta CasaPound

Bando per la legalità - L'opera era stata commissionata in seguito a un bando da 50mila euro del ministero della Pubblica istruzione per la legalità. A vincerlo erano stati i ragazzi di a.Dna, un'associazione di arte urbana, che avevano poi fatto realizzare l'opera dallo street artist Lucamaleonte. I protagonisti di quel murales erano stati scelti da circa mille studenti: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Peppino Impastato e Mariam Moustafa, uccisa a Nottingham in un radi razzista. Poi però anche Federica Angeli, che aveva suscitato le forti proteste di CasaPound, come racconta la "Repubblica".



La protesta di CasaPound - Dopo l'inclusione della giornalista nel murales i militanti hanno più volte vandalizzato l'opera e la presidente del Municipio di Ostia, la grillina Giuliana Di Pillo, ha accusato i ragazzi del collettivo di a.Dna di aver modificato il progetto. Ha quindi convocato gli studenti per chiedere loro di cancellare i personaggi "divisivi", tra cui proprio la Angeli. Si chiede di rimuovere tutte le pereone ancora vive: oltre alla giornalista antimafia, un maestro di 107 anni, Bortuzzo, un poeta, lo scultore di un monumento a Pasolini, un'operatrice sociale.



Angeli: "Io, cancellata dal murales" - E' evidente che il bersaglio sia la Angeli, che twitta: "Il mio volto cancellato dal murales di Ostia. E il M5s ha il coraggio di commemorare Borsellino". Dall'altra parte esulta Luca Marsella, di CasaPound, che sui social scrive: "Ho vinto io". E su Change.org è stata lanciata una petizione per invitare il Municipio a ripristinare i volti cancellati.