L'Antimafia toglie i segreti dai suoi archivi: in un sito con documenti inediti | Nel 1984 Paolo Borsellino denunciò la scarsa protezione

Borsellino nel 1984: "Scorta solo di giorno, libero di essere ucciso di sera" - Il primo filone di documenti desecretati dalla Commissione Antimafia riguarda il giudice Paolo Borsellino. Sono audio riguardanti le sue audizioni alla Commissione in cui riferiva anche dei problemi organizzativi della procura. In quel periodo Borsellino era giudice istruttore a Palermo già da nove anni ed era pienamente operativo il cosiddetto "pool antimafia", istituito dal Consigliere Rocco Chinnici (ucciso il 29 luglio 1983). Un momento storico e delicato. Tommaso Buscetta era stato da poco arrestato in Brasile (ottobre 1983), ma ancora non estradato. Inoltre, dopo gli omicidi, tra gli altri, del dirigente della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano (21 luglio 1979) e del Consigliere Chinnici, il problema della sicurezza e della protezione dei magistrati e degli operatori della Polizia giudiziaria era drammaticamente avvertito. E Borsellino lamentava problemi sulla sicurezza e la gestione delle scorte. Nel suo caso era presente la protezione solo di giorno: "Una buona parte di noi (il pool antimafia ndr) non può essere accompagnata in ufficio di pomeriggio da macchine blindate, come avviene la mattina, perché il pomeriggio è disponibile solo una blindata, che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi. Pertanto io, sistematicamente, il pomeriggio mi reco in ufficio con la mia automobile e ritorno a casa alle 21 o alle 22. Magari con ciò riacquisto la mia libertà, però non capisco che senso abbia farmi perdere la libertà la mattina per essere poi, libero di essere ucciso la sera".



