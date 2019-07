Morra (M5s): avviata procedura per desecretare atti su Borsellino

"E' stata avviata la procedura di desecretazione degli atti su Paolo Borsellino". Lo afferma il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s). "Se non ci saranno ostacoli abbiamo la possibilità di desecretarli per il prossimo anniversario della strage di via D'Amelio", aggiunge. "Tutto ciò ci farà capire, sia in chiave storica sia politologica, quanto sia stato affermato ai commissari da chi è stato audito", spiega.