Movida a Roma, parcheggi selvaggi deviano il percorso del bus Atac

Roma. Odissea per la linea 85 a San Giovanni, nel cuore della movida capitolina. Dopo le 21, gli autobus Atac sono costretti a deviare il percorso verso via Labicana a causa di numerose auto parcheggiate in sosta selvaggia e di un ristorante che blocca letteralmente la circolazione dei mezzi pubblici in via di San Giovanni in Laterano. L'inviato di "Striscia la Notizia" Jimmy Ghione ha verificato la segnalazione di residenti e passeggeri sull'anomalia del tracciato. Nè il comune nè la società che gestisce il trasporto pubblico finora non sono intervenuti per ripristinare il regolare itinerario che attraversa una delle arterie stradali più frequentate del centro storico di Roma.

"Scusi ma perché il bus non passa in San Giovanni? Perché li c'è un ristorante che blocca tutto", si giustifica un conducente del bus 85. Persino un cartello segnala l'interruzione della linea 'dalle 21 fino al termine del servizio'. "Il parcheggio selvaggio è un problema di quella zona di movida, va contrastato", dice Giovanni Mottura, presidente di Atac che promette una soluzione "entro l'inizio del prossimo anno". Lo zig zag della linea 85, intanto, continua.