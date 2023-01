Morte Ratzinger, previste centomila persone per il funerale

Per il funerale di Joseph Ratzinger si prevede che alla cerimonia parteciperanno 100mila fedeli.

E' quanto si legge nell'ordinanza della Questura capitolina. Per accedere a piazza San Pietro, in un quadro definito "di massima sicurezza", sarà necessario sottoporsi ai controlli con il metal detector, mentre nelle zone limitrofe sarà disposto un pre-filtraggio. La no fly zone sarà allargata oltre la piazza e per la sorveglianza ci saranno elicotteri, tiratori scelti, reparti speciali interforze tra cui antiterrorismo, vigili del fuoco, 118 e polizia locale. In tutto per l'evento saranno impegnati oltre mille agenti.