Morte Desirée, il gip convalida il fermo per i tre indagati

Dopo l'interrogatorio nel carcere di Regina Coeli, il gip di Roma Maria Paola Tomaselli ha convalidato il fermo dei tre indagati per la morte e lo stupro di Desirée Mariottini, la 16enne morta in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore in merito all'emissione della misura cautelare. I fermati sono accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e cessione di stupefacenti.