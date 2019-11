"Mondo di mezzo", Salvatore Buzzi chiede la scarcerazione

I difensori di Salvatore Buzzi hanno presentato un'istanza di scarcerazione per il ras delle cooperative condannato in secondo grado nel procedimento "Mondo di mezzo" a 18 anni e 4 mesi. In subordine i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari. Qualche giorno fa la Cassazione aveva fatto cadere l'accusa di associazione di stampo mafioso e disposto che la corte d'Appello di Roma rideterminasse la pena.