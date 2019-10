Mondo di mezzo, il legale di Buzzi: "Chiederemo la scarcerazione"

"La prossima settimana depositeremo un'istanza di scarcerazione per Buzzi". Lo ha detto Alessandro Siddi, legale di Salvatore Buzzi, uno dei principali imputati a processo nell'inchiesta "Mondo di Mezzo", in merito al quale la Cassazione si è pronunciata facendo cadere per tutti l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.