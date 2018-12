Milano, bullismo alle medie: "Dacci tutto l'oro che hai in famiglia"

Era stato costretto a rubare gli anelli della madre il 13enne vessato dai bulli in un istituto alla periferia Sud di Milano. Dopo averli dati alla banda, preso dai sensi di colpa, si è ribellato e ha denunciato tutto al padre. Il genitore ne ha parlato a scuola, ma a suo dire una professoressa ha sostenuto che in quella scuola "il bullismo non esiste". Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato il contrario.