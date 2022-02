Marino (RO), liceo inagibile da giugno: gli studenti protestano

Dopo essere più volte scesi invano in piazza, gli studenti, i genitori e il personale scolastico del liceo artistico Paolo Mercuri di Marino (Roma) hanno chiesto aiuto a "Striscia la Notizia" per risolvere un problema. Lo scorso giugno, infatti, la struttura è stata dichiarata inagibile per criticità sismiche e le lezioni sono state provvisoriamente trasferite di sette/otto chilometri, a Ciampino, causando non pochi disagi.

"Uno dei problemi principali è quello degli spazi", racconta ad Angelica Massera la rappresentante d'istituto Asia Cavaterra. "Gli studenti, che prima erano divisi tra due sedi, ora si ritrovano in un'unica affollata sede. Alcune famiglie hanno difficoltà a mandare i figli a scuola".