Maltempo Roma, M5s ai presidi: scuole chiuse per sicurezza bimbi

Continuano le polemiche per la chiusura delle scuola a Roma per il maltempo. Ai presidi che avevano criticato la misura adottata per "una pioggerella", risponde il M5s. "Mario Rusconi (presidente dell'associazione presidi), pur di fare una comparsata in Tv, è disposto a tutto: anche far rischiare a bambini e studenti di farsi male. In alcune zone le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 km/h", si legge in un post.