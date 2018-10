Maltempo a Roma: chiusa metro, automobilisti su tetti delle vetture

Situazione critica a Roma per il maltempo scatenatosi nella serata di domenica. Sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi allagate. Diversi automobilisti sono invece rimasti bloccati sui tetti delle proprie vetture dopo essere riusciti ad uscire dalle macchine per mettersi in salvo. Su via Palmiro Togliatti, nella zona est della Capitale, si è raggiunto quasi un metro d'acqua.