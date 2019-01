Mafia, maxi operazione a Viterbo: perquisizioni e 13 arresti

I carabinieri di Viterbo hanno arrestato 13 persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Numerose le perquisizioni in corso. I militari hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale che avrebbe imposto il proprio controllo su negozi compro oro, locali notturni, ditte di trasloco e avrebbe portato avanti attività delittuose come il recupero crediti nel territorio provinciale.