Madonna di Trevigiano, l'altra "veggente": "Chi ha davvero le stigmate, non le pubblicizza"

In esclusiva a "Mattino Cinque News" Teresa Scopelliti racconta in diretta alcune verità su Gisella Cardia, la "veggente" della Madonna di Trevignano, conosciuta nel 2016. "Mi telefonò per parlare inizialmente di cose comuni, poi mi disse che era rammaricata del fatto di non aver avuto figli. Io le dissi che vedevo un bambino nella sua vita ma non in maniera chiara, mi rispose: semmai succederà sarà opera dello spirito santo. Da quel giorno mi chiusi in preghiera per lei".

"La Madonna mi ha sempre insegnato di vivere nell'umiltà e nell'obbedienza alla chiesa, chi vive veramente le stigmate non le pubblicizza", ha proseguito Teresa, 47 anni di origini calabresi. "Sono amareggiata delle accuse di Gisella, per questo sono venuta in trasmissione, per dire la mia verità. Ero seduta accanto a lei durante le prime due apparizioni, poi le consigliai di tenere fuori il denaro e non creare nessuna associazione, da quel momento accanto a lei non c'era più posto per me e mi ritrovai fuori il recinto" ha concluso Teresa.