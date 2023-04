Madonna di Trevignano, l'ex fedele di Gisella: "I miei 30mila euro per climatizzatore e bagno nuovi"

"30mila euro per rifare il bagno di Gisella Cardia", l'ex fedele Luigi Avella ai microfoni di "Mattino Cinque News" torna a parlare dei versamenti alla presunta veggente che sostiene di vedere la Madonna a Trevignano ogni 3 del mese. "Con quei soldi lei e il marito hanno comprato i climatizzatori perché la signora soffriva il caldo", dice l'uomo "Hanno sostituito il box doccia e comprato un forno. Eravamo amici, ora Gisella mi accusa di stalking".

Secondo l'uomo i soldi, per un totale di 123mila euro dovevano servire come rimborso spese per le attività dell'associazione dei fedeli come pellegrinaggi mariani e cenacoli di preghiera. "La maggior parte dei soldi li avevo destinati per la collina delle apparizioni", racconta Avella "Nel 2020 ho iniziato a versare anche 300euro al mese perché Gisella mi disse che il marito a causa del Covid lavorava part time e guadagnava la metà dello stipendio".