Madonna di Trevignano, giro di affari da 100mila euro?

A quanto ammonta il giro di affari annuo intorno al culto della Madonna di Trevignano Romano? A "Mattino Cinque News" un servizio riepiloga i ricavi economici che hanno raggiunto la somma 100mila euro l'anno di cui solo 400 sarebbero destinati alla beneficenza. E il resto? Dai lumini alle statuette, dai rosari a gadget benedetti dal "padre spirituale": fino a poco tempo fa sul sito dell'associazione "Amici della Madonna" era possibile acquistare oggetti legati al culto e alle visioni della presunta veggente Gisella Cardia. Tra fede e devozione ogni 3 del mese arrivano da ogni parte d'Italia e intanto la onlus ha chiuso il bilancio del primo anno con quasi 26mila euro di utile.

A cosa sono servite le donazioni dei fedeli? Grazie a un ingente versamento privato di 50mila euro l'associazione era riuscita ad acquistare due ettari di terreno agricolo nel borgo sulle sponde del lago di Bracciano dove avvengono gli incontri spirituali. E poi ancora in tempi celeri sono partiti investimenti per migliorare i luoghi di preghiera come staccionate, panchine, alberi e un nuovo cancello. Transazioni economiche d'affari che poco o nulla hanno a che fare con le attività caritatevoli che occupano una parte residuale del bilancio della onlus.