Madonna di Trevignano, il vescovo di Cefalù smentisce il padre spirituale della veggente: "È stato dimesso"

Nella puntata del 2 maggio, "Pomeriggio Cinque" torna a occuparsi del caso della Madonna di Trevignano. In esclusiva a Canale 5 un documento smentirebbe il ruolo del padre spirituale di Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano Romano. Così come si legge nel comunicato del vescovo di Cefalù (PA), Padre Giulio Maria Scozzaro "non può esercitare il ministero nel nostro territorio diocesano e non sono autorizzate le celebrazioni, catechesi, cenacoli presso la cosiddetta Casa Mariana in località Collesano (Pa)". Secondo la curia di Cefalù, il padre spirituale di Gisella Cardia non sarebbe un frate così come dichiara perché il suo ruolo sarebbe decaduto.

La replica a "Pomeriggio Cinque" - Subito dopo la lettura del comunicato del vescovo di Cefalù arriva una nota audio di Padre Giulio Maria Scozzaro che, a sua volta, smentisce le parole del vescovo. "Nel 2015 un commissario apostolico, inviato dal Papa, ha studiato la mia situazione e mi ha ammesso nell'istituto, c'è un documento pubblico che lo proverebbe. Quindi io, ufficialmente, faccio parte di questo istituto. Non sono sospeso, non sono mai stato scomunicato", così Padre Giulio Maria Scozzaro replica alle parole del Vescovo di Cafalù e parla anche della Casa Mariale di Collesano (PA) dove organizza incontri e celebrazioni per i fedeli.

"Il pacchetto fedeltà" dal costo di 140 euro - Tuttavia anche sulla figura del frate emergono diverse perplessità. Così come Gisella Cardia anche il religioso gestisce un sito internet tramite cui vende articoli religiosi. Tra questi spicca un "pacchetto fedeltà" dal valore di 140 euro, ma padre Scozzaro sempre nella nota inviata a "Pomeriggio Cinque" spiega che le offerte sono sempre libere. "Sono pienamente fedele alla Chiesa cattolica. Faccio molto apostolato senza fini di lucro per far conoscere ai cattolici, e ai non cattolici che si vogliono convertire, la vera fede cattolica e la sana dottrina. Tutto il mio apostolato non ha fini di lucro. Il pacchetto fedeltà che offro, lo diffondo a offerta libera, ha un costo orientativo ma è un costo al ribasso. Tutto questo apostolato, e tanto altro - conclude Scozzaro - mi hanno causato tante persecuzioni e tanti nemici".

Il rapporto con Gisella Cardia - Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione "Pomeriggio Cinque", la veggente Gisella Cardia avrebbe coltivato, negli ultimi anni, dei rapporti con Padre Giulio Maria Scozzaro, frate di Collesano in provincia di Palermo. I due avrebbero organizzato più incontri con i fedeli e, in alcuni di questi, entrambi hanno dichiarato di aver visto apparire la Madonna e Padre Pio. In particolare, sul sito dell'organizzazione di Trevignano si legge che durante un incontro tra la sedicente veggente e padre Scozzaro, Gisella avrebbe visto apparire Padre Pio accanto al frate.