Madonna di Trevignano, la "veggente": "Io e mio marito abbiamo visto l'angelo Elizabeth"

Non solo la Madonna e Gesù. Gisella Cardia, la "veggente" di Trevignano Romano avrebbe visto anche l'angelo Elizabeth. Lo racconta in una vecchia intervista recuperata e riproposta da "Pomeriggio Cinque". "Quando ho conosciuto mio marito abbiamo subito capito che era stata una grazia perché si trattava di un grande amore", racconta Gisella che spiega di essere andata dopo poco a Medjugorje, insieme al marito Gianni, proprio per ringraziare la Madonna per la grazia ricevuta. In quell'occasione lei e il marito avrebbero incontrato una donna bellissima: l'angelo Elizabeth.

"Nel momento in cui ci siamo dati il segno della pace si girò verso di noi una signora molto bella, molto radiosa e luminosa", dichiara Gisella che spiega di essere rimasta molto colpita dalla "luminosità" di questa donna. Anche Gianni Cardia ricorda quel momento e racconta: "Abbiamo partecipato a questa messa, lì c'era questa persona che si chiamava Elizabeth e diceva di voler parlare con noi perché la Madonna ci stava lasciando dei doni".

Gianni e Gisella Cardia pensavano che questa donna fosse una persona del posto, ma una foto ha dimostrato loro che si trattava di un angelo. "Abbiamo fatto una foto insieme, ma quando l'abbiamo mostrata ai nostri amici polacchi Elizabeth, che era in posa al nostro fianco, è sparita dalla fotografia", rivela il marito della "veggente" che giustifica così la natura celeste della donna.