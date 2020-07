Lui in Kosovo con l'esercito, lei infermiera vicino a Fondi: dopo sette mesi la famiglia si riunisce 

Dopo 7 mesi di lunga attesa l'abbraccio tanto sperato alla fine è arrivato: è la storia dell'infermiera Natascia Pascione e di suo marito Francesco Teseo, partito a gennaio con l'esercito per una missione in Kosovo. Natascia, con la partenza di Francesco, si è trovata nel bel mezzo della pandemia a Monte San Biagio, il paesino in provincia di Latina, dove la coppie vive insieme ai loro due figli, vicinissimo tra l'altro a Fondi, comune dichiarato zona rossa durante l'emergenza sanitaria.

Mesi difficili - Quando arrivò la chiamata dell'esercito per Francesco, nessuno poteva immaginare cosa stesse per succedere. Il peso che Natascia ha dovuto portare sulle spalle è stato doppio: rimasta sempre sul campo durante il lockdown al fianco dei suoi pazienti nel centro di dialisi dove lavora, la donna, con la chiusura delle scuole, ha dovuto occuparsi anche dei suoi bambini. Il tutto tra l'inquietudine e i timori di Francesco, distante migliaia di chilometri dalla famiglia.

Il ritorno di Francesco - Sette mesi dopo poi, precisamente lo scorso 12 luglio, la famiglia si è finalmente riunita e tutte le paure sono state spazzate via da un interminabile abbraccio. Lo stupore dei bambini nel vedere il loro papà varcare, finalmente, la soglia di casa è stato incontenibile, così come l'emozione di Francesco. Lontano dalla sua famiglia, la preoccupazione per lui è stata tanta, considerando anche le notizie che arrivavano da casa: la zona rossa a Fondi, i tanti anziani che andavano al centro dialisi, dove lavora Natascia, e l'ansia di non poter far ritorno a casa. Unito alla frustrazione di non poter essere con le persone che ami in un momento così delicato.

La gioia sul web - Alla fine il grande giorno è arrivato e il video del ricongiungimento postato su Facebook ha fatto il giro del web. La famiglia ora si gode la serenità ritrovata, dopo un periodo che, difficilmente, dimenticheranno...