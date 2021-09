Lazio, le ambulanze nuove restano nei parcheggi: manca il personale

Ambulanze nuove ma ancora bloccate nei parcheggi, mentre a Roma i pazienti che necessitano di un mezzo di soccorso sono costretti a salire su veicoli fatiscenti. “Fuori dal Coro” mostra come Ares, l'azienda che gestisce il servizio sanitario nella regione Lazio, utilizzi ancora ambulanze vecchie e malandante, tenendo bloccate in un parcheggio 15 dei 33 nuovi mezzi presentati a giugno dal governatore Zingaretti. Il motivo? La mancanza del personale.

Un dipendente racconta ai microfoni di "Fuori dal coro" che le società private che gestiscono il servizio “prendono i soldi per 3 persone quando magari ne mettono 2”. Un servizio che solo per le ambulanze spot, quelle per le chiamate a giornata per le emergenze, fa spendere alla regione Lazio arriva 1200 € al giorno: in otto anni, questa spesa, ha fatto sborsare più di 52 milioni di euro.