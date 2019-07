Latina, violenza sessuale e rapina: fermati 2 richiedenti asilo

La polizia di Latina ha rintracciato e fermato due stranieri richiedenti asilo, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza sessuale e rapina in concorso ai danni di una donna italiana. I fatti si sono verificati a Terracina, in una zona turistica molto frequentata nella stagione estiva. Gli autori della violenza sono stati individuati in un appartamento proprio mentre, bagagli alla mano, stavano per fuggire.