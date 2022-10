Latina, il preside vieta il cellulare in classe: studenti in rivolta, arriva la polizia

E il preside corre ai ripari con una stretta sull'uso dello smartphone in aula. In base al regolamento d'istituto bisogna "tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione, ma ora viene disposto che "il cellulare al mattino vada depositato in una apposita scatola per venir ripreso all'uscita, o comunque con il permesso del docente, se ad uso didattico". E tra i liceali scoppia la rivolta con l'intervento dei genitori. Deve arrivare la polizia a riportare la calma.

La circolare

del preside sul cellulare vietato in classe è di venerdì e lunedì 17 ottobre, dopo il tam tam di proteste del weekend via chat, esplode il malcontento. Gli studenti del Liceo Scientifico Majorana di Latina, che, alla prima ora di lezione, su richiesta del docente di turno che fa applicare la nuova disposizione, si rifiutano di consegnare lo smartphone, come riferisce Il Messaggero.

Dopo una prima prova di resistenza all'ordine, uno dopo l'altro - si legge sul quotidiano - i liceali si arrendono e consegnano il proprio dispositivo.

Tutti, tranne una

chiama rinforzi da casa

: una studentessa del secondo anno che chiede "rassicurazioni" sul fatto che il telefono non le venisse rubato e se in caso di furto le venisse ricomprato". Ma non ricevendo risposta, rifiuta ancora una volta di dare il suo cellulare e riceve una prima nota e, per l'insistenza, altre due nella stessa mattinata. La giovane scoppia in lacrime, chiede di andare in presidenza e

A scuola si presentano

il fratello con due amici, prima, e il padre, poi

deve intervenire la polizia

. Chiedono di parlare con il preside che non li riceve senza appuntamento. Scoppia il caos, volano parole grosse eper riportare la calma.

Da verifiche dell'accaduto, l'istituto specifica che il rifiuto della studentessa è stato annotato sul registro, come da regolamento.

Iniziative di questo tipo sono state già prese in altre scuole italiane, dalla Valle d'Aosta a Bologna e Firenze.