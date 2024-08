Latina, bracciante agricolo muore sul lavoro per il caldo

A due mesi dal dramma di Satnam Singh si torna a morire nei campi della provincia di Latina. Probabilmente per il caldo e la fatica un bracciante è morto mentre lavorava nei campi: è successo a Borgo Piave, poco a sud di Latina. Un lavoratore indiano di etnia sikh di 54 anni, Dalvir Singh è stato trovato venerdì pomeriggio senza vita in un campo di strada del Crocifisso, dov'era impiegato con contratto e permesso di soggiorno in regola, nelle attività di una società specializzata in silvicoltura.