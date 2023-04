Ad accogliere il feretro di Parini, oltre ai familiari, c'erano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Netanyahu chiama Meloni, condoglianze per la morte di Parini

Telefonata di Benjamin Netanyahu a Giorgia Meloni per esprimere le condoglianze del governo israeliano per la morte di Parini. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte di Alessandro Parini nell'attentato di venerdì a Tel Aviv". Questo il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. "Il Presidente Meloni - si legge nella nota - ha ringraziato per l'assistenza fornita dal governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza".