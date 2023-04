Attentato a Tel Aviv, Tajani: la salma di Parini presto in Italia

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando la "vicinanza del governo" alla famiglia e ricordando di aver "parlato a lungo con il padre. Tajani ha quindi fatto sapere che uno dei due italiani rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, potrebbe essere dimesso nelle prossime ore, mentre per il secondo potrebbero essere necessari alcuni giorni di degenza.

Per quanto riguarda il rientro della salma di Parini, il ministro ha precisato che "stiamo seguendo attraverso l'Unità di crisi e l'ambasciata a Tel Aviv tutte le procedure necessarie". Parini e gli altri connazionali feriti facevano parte di due diversi gruppi e non erano insieme, ha quindi precisato Tajani, che ha quindi sottolineato che "come italiani non ci facciamo intimidire da questo atto criminale".

Mattarella esprime "esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha intanto espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana.