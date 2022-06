Incendio Malagrotta, fiamme sotto controllo ma ci vorranno giorni per spegnerlo | Si va verso una "zona rossa" per il rischio diossina

Roma potrebbe dichiarare una zona rossa -

A prendere fuoco è stata l'area di Malagrotta A, il Tmb di Roma Ovest, nei capannoni destinati alla lavorazione di plastiche e carta nell'area dell'ex discarica di Malagrotta. Il comune di Roma deciderà la chiusura di asili nido e scuole dell'infanzia nel raggio di sei chilometri, annuncia su Facebook la presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti. Ma per il rischio diossina si potrebbe pure una grande "zona rossa", un chilometro di raggio dal luogo dell'incendio. Intanto per precauzione le autorità hanno chiesto alla popolazione di tenere chiuse le finestre. Oltre alla chiusura di asili nido, scuole materne e centri estivi saranno vietate le attività sportive all’aperto, il raccolto di frutta e verdura dai campi per una probabile zona di sicurezza grande fino a 6 chilometri.

Dopo l'incendio "di vaste proporzioni" il Campidoglio aveva già diffuso alcune raccomandazioni per gli abitanti delle zone limitrofe. "Si raccomanda - fa sapere Palazzo Senatorio - a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell'incendio di: non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d'aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200". Il Campidoglio ha fatto anche presente che "nella zona

interessata dal rogo, sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua".