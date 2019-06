Il Tar del Lazio respinge il ricorso della Sea Watch per sbarco

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il "no allo sbarco" dell'imbarcazione dell'Ong. Lo rende noto il Viminale. La Sea Watch 3 si trova a sud di Lampedusa: a bordo sono presenti 43 migranti soccorsi una settimana fa.