Contagiò con l'Hiv 32 partner, il Pg di Cassazione chiede un aumento di pena

Il procuratore generale della Cassazione, Pasquale Fimiani, ha chiesto un nuovo processo d'appello per Valentino Talluto , il 35enne condannato per aver contagiato a Roma 32 partner tacendo la sua sieropositività . L'uomo era stato condannato in appello a 22 anni, con uno "sconto" di due anni rispetto al primo grado; per il Pg, invece, la pena va aumentata: devono essergli contestati anche i casi ritenuti incerti e l'accusa di falso.



Mai segni di pentimento - Secondo il Pg la condanna deve essere ricalcolata al rialzo in vista dell'accusa legata alle "lesioni gravissime" procurate dall'imputato, che non ha mai dato segni di pentimento, L'uomo contagiò 32 persone ma ebbe 200 rapporti non protetti in nove anni. L'uomo, sieropositivo, sapeva della sua malattia dal 2006 e da allora era conscio delle cautele che avrebbe dovuto adottare nei rapporti con altre persone. La condanna a 22 anni risale al dicembre 2018. Tra le 32 partner contagiate, 25 si sono costituite parti civili contro il 35enne. La decisione è attesa in serata.