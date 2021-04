Il Papa incontra i clochard in attesa di essere vaccinati in Vaticano

Ansa

Papa Francesco ha incontrato in Vaticano alcune delle persone senza dimora o in difficoltà che si stavano vaccinando nell'atrio dell'Aula Paolo VI. Il Pontefice, riferisce la Sala stampa della Santa Sede, ha salutato i medici e gli infermieri, ha seguito la procedura di preparazione delle dosi di vaccino e si è intrattenuto con le persone in attesa.