Il Consiglio di Stato conferma la scorta al Capitano Ultimo: "Grazie a tutti"

Il Consiglio di Stato ha confermato la scorta per il Capitano Ultimo. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto nella difficoltà e non si sono girati dall'altra parte: ho visto i piccoli soldati dell'immenso esercito difendere l'Autorità, contro l'Autoritarismo. Un bel compleanno", ha scritto su Twitter il colonnello Sergio De Caprio. Il servizio di tutela per Ultimo era stato al centro di pronunce di segno opposto da parte della giustizia amministrativa.