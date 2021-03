I soldi volano via dall'auto, muore travolto sulla Roma-Fiumicino mentre cerca di raccoglierli | Sciacalli in azione

Un uomo di 65 anni, Marco Querini, ha perso la vita in un incidente stradale sulla Roma-Fiumicino . La vittima, che aveva accostato per raccogliere dei soldi volati via dal finestrino, è stata travolta e uccisa da un'utilitaria guidata da una donna di 84 anni che stava sopraggiungendo in quel momento. E mentre molti automobilisti si sono fermati per chiamare i soccorsi, alcune persone sono riuscite ad impossessarsi dei soldi persi dal 56enne approfittando della confusione.

"Vi consegno questi 360 euro che ho raccolto sulla Roma-Fiumicino. Li aveva persi un uomo che per recuperarli è stato investito e ucciso da un'auto: ma volevo dirvi anche che molti altri soldi sono stati presi da chi passava mentre c'erano i soccorsi in atto". E' la drammatica testimonianza di un automobilista, raccolta dai carabinieri della stazione Villa Bonelli che indagano, insieme alla polizia stradale, sulla morte del 65enne.

Come riportato da Il Corriere della Sera, non è stata ancora ricostruita la provenienza di quel denaro, ma i soldi sono comunque volati via dal finestrino prima di finire sull’asfalto e sul ciglio della carreggiata. L'uomo si è fermato subito ed è sceso dall’auto cercando di raccogliere le banconote. Ma il tentativo è durato solo qualche istante perché una vettura guidata da una 84enne lo ha colpito in pieno.

L'impatto non ha lasciato scampo all'automobilista e, nonostante i primi soccorsi dell'anziana e l'intervento del 118 e della Stradale, non c'è stato nulla da fare. In quei momenti concitati, però, qualche passante si sarebbe impossessato dei soldi persi dall'uomo. A conferma di questo comportamento c'è appunto la testimonianza di uno dei soccorritori che, tornato a casa, si è recato dai carabinieri per consegnare quello che lui aveva potuto salvare dall’autostrada.

Saranno ora i militari dell’Arma insieme con gli agenti della Polstrada a cercare di identificare chi ha preso i soldi della vittima senza preoccuparsi di consegnarli.