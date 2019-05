I Casamonica minacciano Virginia Raggi, rafforzata la scorta

"I Casamonica sono mafia e chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita", prosegue Morra esprimendo "solidarietà a Virginia Raggi e a tutti quelli che lavorano in prima linea. Chi lavora per i cittadini sa che deve scontrarsi contro poteri criminali. Virginia Raggi ora vive blindata perché è una minaccia concreta nei suoi confronti. La minaccia dei clan dei Casamonica è reale. Come è reale il cambiamento che sta avvenendo a Roma".



Appendino a Raggi: "Minacce non ci fermeranno" - "Non saranno queste vili minacce a intimidirci né tantomeno a fermarci. Forza Virginia Raggi ti siamo vicini". Lo scrive su Twitter il sindaco di Torino, Chiara Appendino, commentando la decisione di rafforzare la scorta alla prima cittadina di Roma in seguito alle minacce del clan Casamonica. Appendino, vittima anche lei di minacce nelle ultime settimane, aggiunge al suo tweet gli hashtah "ATestaAlta" e "NonAbbiamoPaura".