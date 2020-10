"Gratta e Vinci", dipendenti infedeli incassavano lotterie milionarie: 12 indagati per truffa e ricettazione

lapresse

Dipendenti ed ex dipendenti della società concessionaria dei giochi per conto dello Stato sono riusciti ad "intercettare" e incassare, tra il 2015 e il 2019, quattro biglietti del "Gratta e Vinci" per un valore di 27 milioni di euro. Per questo la Gdf ha dato esecuzione ad una serie di sequestri nei confronti di 12 persone indagate per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti.