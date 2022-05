Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio "vergogna": indagato il maestro

Un maestro di un asilo nido della Garbatella (Roma) risulta indagato per lesioni volontarie aggravate dall'odio razziale.

Secondo l'accusa l'uomo avrebbe inciso, con uno spillo, la parola "Xiu" (in italiano vuol dire "vergogna") sul braccio di una sua alunna cinese di 3 anni. I fatti risalgono al 25 novembre 2021, quando i genitori della piccola, accortisi dell'incisione sul corpo, sono andati in ospedale: il segno è guarito nel giro di 20 giorni e non è rimasta nessuna cicatrice mentre l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno aperto un fascicolo.