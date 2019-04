Furto Monterotondo, indagato per eccesso colposo di legittima difesa il 29enne che ha sparato al ladro

Il 29enne di Monterotondo , alle porte di Roma , che il 26 aprile ha sparato ai ladri entrati in casa sua ferendo un 16enne albanese è indagato dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima difesa . Il 16enne, che assieme ad altre tre persone stava tentando un furto, era quindi stato lasciato dai complici davanti all' ospedale Gemelli di Roma , dove era stato soccorso.

"Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato - spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto -. La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Ho avuto notizia che il giovane ferito e' stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia".



In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, hanno disposto una serie di consulenze tecniche al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l'indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni.



Trovata lʼauto dei ladri: CC cercano impronte - I carabinieri, intanto, hanno ritrovato l'auto utilizzata dalla banda che ha tentato il furto. La vettura, ritrovata a Roma, è un veicolo a noleggio: gli investigatori stanno effettuando i rilievi per poter isolare le impronte digitali e confrontarle con quelle dei sospetti complici del ragazzo