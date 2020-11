Frosinone, uccise il figlio e finse incidente: condannata a 30 anni

In un primo momento la donna aveva parlato di un incidente: secondo la sua ricostruzione il piccolo Gabriel era stato infatti ucciso da un pirata della strada. Nel giro di poche ore però la verità era venuta a galla e Donatella Di Bona, 29 anni, aveva confessato.

L'omicidio risale al 17 aprile del 2019: quel giorno la donna si era appartata in auto su una stradina di campagna con l' ex marito, Nicola Feroleto. Con loro c'era anche il figlio: il piccolo strillava perché voleva tornare a casa e questo avrebbe fatto scattare l'ira della 29enne che avrebbe soffocato il bambino.

Mentre la donna ha affrontato il procedimento a suo carico per omicidio aggravato con il rito abbreviato, l'ex marito ha optato per il rito ordinario: per lui la sentenza è attesa per venerdì 20 novembre.