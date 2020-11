Frosinone, omicidio del piccolo Gabriel: condannato all'ergastolo il padre Nicola Feroleto

La Corte d'Assise di Cassino ha condannato all'ergastolo Nicola Feroleto , il padre del piccolo Gabriel , il bimbo di due anni e mezzo assassinato dai genitori il 17 aprile 2019 a Piedimonte San Germano , in provincia di Frosinone. La scorsa settimana la madre, Donatella Di Bona , era stata condannata a 30 anni di carcere con rito abbreviato. Feroleto ha scelto, invece, il rito ordinario.

Poche ore dopo l'omicidio, la donna aveva raccontato che il piccolo era stato investito e ucciso da un pirata della strada. Non credendo a questa versione, gli inquirenti continuarono ad indagare fino alla confessione della 29enne.

Il giorno della morte di Gabriel, la Di Bona e Feroleto, all'epoca ex marito, si appartarono in auto su una stradina di campagna. Con loro c'era anche il figlio, che strillava e piangeva perché voleva tornare a casa. Sarebbe stato questo a far scattare l'ira della mamma, che lo avrebbe soffocato.