Frosinone, neonata morta in ospedale: cause ancora ignote

Una neonata è morta nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale "Spaziani" di Frosinone. In seguito al decesso della piccola, si sono verificate forti tensioni tra i genitori, una giovane coppia originaria di Ceccano, e il personale medico per cui è stato necessario l'intervento dei carabinieri. E' stata sequestrata la cartella clinica: le cause del decesso della neonata sono ancora da chiarire.