Frosinone, massi giù da montagna: centrata auto di passaggio

Tragedia sfiorata a Sgurgola , nel Frusinate, dove alcuni grossi massi si sono staccati da un costone dei Monti Lepini rotolando a valle e travolgendo un'auto di passaggio sulla provinciale 227. Uno dei massi, del peso di diversi quintali, ha centrato in pieno la vettura: il conducente, miracolosamente illeso ma sotto shock, è stato sottoposto ad accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone. Sfiorata anche una seconda auto.

Il crollo è avvenuto verso le 17 di venerdì 12 ottobre. A bordo dell'auto colpita un 30enne di Morolo (Frosinone) che stava tornando a casa. Era da solo in macchina, mentre la sua fidanzata lo precedeva a bordo di un'altra auto. Lo riporta Il Messaggero. La ragazza è riuscita a schivare i massi, mentre l'auto del 30enne è stata colpita in pieno sul parabrezza: il giovane è rimasto miracolosamente illeso.



Sul posto i carabinieri, 118, vigili del fuoco, protezione civile e il sindaco di Sgurgola, Antonio Corsi, che ha postato su Facebook le immagini di quanto accaduto e ha fatto gli auguri di "pronta guarigione" al giovane. Sempre sui social ha comunicato la chiusura della strada interessata dal crollo. Non è la prima volta che si verificano smottamenti simili nella zona.