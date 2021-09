Frosinone, detenuto in carcere spara a tre reclusi

ansa

Un detenuto di 30 anni, nel carcere di Frosinone, ha colpito con diversi colpi da arma da fuoco, di cui era inspiegabilmente in possesso, tre reclusi, in altre celle, rimasti feriti leggermente. Il 30enne ha poi consegnato di sua spontanea volontà l'arma agli agenti penitenziari. Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto al capo Dap, Bernardo Petralia, di andare di persona nel carcere per la gravità di quanto successo.