Francesco Totti incontra Ilenia, la ragazza uscita dal coma dopo aver sentito la voce dell'ex calciatore

Ufficio stampa ospedale Gemelli 1 di 6 Ufficio stampa ospedale Gemelli 2 di 6 Ufficio stampa ospedale Gemelli 3 di 6 Ufficio stampa ospedale Gemelli 4 di 6 Ufficio stampa ospedale Gemelli 5 di 6 Ufficio stampa ospedale Gemelli 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Francesco Totti ha mantenuto la promessa. L'ex capitano della Roma è andato al Policlinico Gemelli per far visita a Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente stradale e che si è svegliata dopo un videomessaggio inviato proprio dal suo idolo. "Mi ha sorriso, mi ha abbracciato e si è messa a piangere", ha raccontato Totti una volta uscito dall'ospedale.