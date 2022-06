13 giugno 2022 17:33

Roma, riapre dopo uno stop lungo 30 anni la stazione Vigna Clara

Riapre la stazione di Vigna Clara dopo oltre 30 anni. Ad inaugurare la ripartenza il Regionale 5980. L'attivazione della linea Vigna Clara - Valle Aurelia sarà un punto di svolta per la circolazione: è atteso un aumento dei treni visto che, ad oggi, sono previste solo 9 corse al giorno. La stazione di Vigna Clara fu inaugurata in occasione dei mondiali di calcio del 1990 a Roma e venne utilizzata solo per otto giorni. Ci fu poi l'ipotesi di riaprirla per il Giubileo del 2016. Nel 2021 il Campidoglio annunciò la ripresa dell'operatività a marzo del 2022. Dopo autorizzazioni e prove generali ora è ripartito il primo treno. La tratta servirà a connettere il quadrante nord della città con la metro A e con la Fl3 Roma-Viterbo, quindi con Ostiense e Tiburtina, in meno di mezz'ora.