Roma, gratis per tutti la palestra a cielo aperto del Foro Italico

Attrezzi e grandi spazi allestiti per fare sport. E' la palestra a cielo aperto preparata al Foro Italico, a Roma, dove, con distanziamento e dispositivi di sicurezza, possono accedere tutti i cittadini per fare ginnastica nell'era Covid. Ottocento metri quadrati attrezzati che possono ospitare fino a 80 persone, Si tratta solo della prima di una serie di strutture che saranno aperte in tutta Italia per consentire di ritornare a fare sport. Dal 18 dicembre scatta il bando per i Comuni, che possono presentare i loro progetti simili fino a fine gennaio.