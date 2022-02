17 febbraio 2022 16:59

Roma, a Montecitorio una seconda Gioconda

E' simile a quella conservata al Louvre di Parigi. Si tratta di una seconda Gioconda che si trova in un deposito di Montecitorio a Roma. Il quadro potrebbe essere opera della bottega di Leonardo da Vinci e, secondo alcuni esperti, lo stesso artista potrebbe aver dato un contributo alla sua realizzazione. Il dipinto, ritrovato nel 2019, per decenni è stato ignorato considerato una copia di quello francese. Il quadro proviene dalla collezione Torlonia e negli inventari per anni è stato catalogato "copia della Gioconda di Leonardo da Vinci".