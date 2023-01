02 gennaio 2023 19:00

Ratzinger, a piazza San Pietro tornano i gadget di Benedetto XVI

Un rosario custodito in un piccolo libretto di metallo 10 euro, un rosario con la medaglietta 5 euro, un piccolo quadretto 5 euro: tutti con la foto di Benedetto XVI. Del piccolo libretto c'è anche una variante con la foto di papa Giovanni Paolo II insieme a Ratzinger, il giorno in cui lo nominò cardinale. Sono in bella vista i gadget del Papa Emerito nel banchetto degli urtisti che per ragioni di sicurezza è stato spostato all'interno di piazza San Pietro, subito dietro le transenne che la dividono da largo Pio XII, lo slargo prima di via della Conciliazione.