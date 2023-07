03 luglio 2023 22:10

Fotogallery - Omicidio Primavalle, in centinaia alla seconda fiaccolata per Michelle

Centinaia di persone hanno partecipato a Roma alla fiaccolata in memoria di Michelle Causo, la 17enne uccisa da un suo coetaneo il 28 giugno. Il corteo è partito dall'istituto statale 'Vittorio Gassman' di via Pietro Maffi dove studiava la ragazza. Tanti palloncini bianchi, azzurri e rossi con scritto 'Sempre con noi'. Bianche anche le magliette con il viso sorridente di Michelle che indossano i tanti ragazzi con gli occhi lucidi. "Con Michelle nel cuore. Vittime mai più", lo striscione che i suoi compagni di scuola hanno voluto attaccare fuori dall'istituto. Davanti la scuola il banco di Michelle dove i suoi amici hanno adagiato commossi dei mazzi di fiori. In testa al corteo la mamma, i genitori e il fidanzato della giovane.